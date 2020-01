A quinta-feira foi dia de novidades no Cruzeiro. O clube oficializou a segunda contratação para a temporada 2020, do volante Filipe Machado. O meio-campista, de 24 anos, foi cedido por empréstimo pelo Grêmio até o fim do ano, sendo apresentado na Toca da Raposa II. Em sua entrevista coletiva, indicou apostar na polivalência para conquistar seu espaço com o técnico Adílson Batista.

“Tenho uma facilidade maior para jogar como primeiro volante, mas também atuei como o segundo na posição. Procuro fazer com que a equipe tenha posse de bola, além de priorizar boas finalizações. Espero contribuir ao máximo com o time”, afirmou.

Filipe Machado vestirá a camisa número 25 no Cruzeiro. Com passagem pelas divisões de base do Desportivo Brasil-SP, chegou ao Grêmio em 2015, fazendo parte do elenco campeão da Copa Libertadores de 2017. Também atuou por empréstimo por Boa e São José-RS, o seu último clube.

Agora, espera ajudar na reconstrução do Cruzeiro, rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro e que perdeu as principais peças do seu elenco. “O Cruzeiro é um clube que tem uma camisa pesada, que possui muitos títulos. Desde quando conversei com meu empresário pela primeira vez sobre a proposta de contratação, sabia que não poderia negar. Me sinto muito honrado em vestir o manto cinco estrelas”, disse.

Antes de Filipe Machado, o Cruzeiro havia se reforçado com o lateral João Lucas. O time estreou no Campeonato Mineiro na quarta-feira, com a vitória por 2 a 0 sobre o Boa e voltará a jogar no sábado, fora de casa, contra o Tombense.