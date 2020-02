A primeira rodada do Brasileiro Feminino foi encerrada nesta segunda-feira com o duelo que definiu a segunda divisão da temporada passada. Junto com Palmeiras e Grêmio, Cruzeiro e São Paulo foram os clubes que conseguiram o acesso em 2019 e na decisão a equipe tricolor paulista conquistou o título. Desta vez, foram as mineiras que se deram melhor e venceram na estreia na elite nacional por 1 a 0, no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.

Responsável por anotar o primeiro gol da história da equipe feminina do Cruzeiro na primeira divisão do Brasileiro, Vanessa deixou o seu nome marcado outra vez ao marcar o primeiro tento celeste nesta temporada. A atacante balançou as redes aos 34 minutos do primeiro tempo.

A rodada inaugural do Brasileiro Feminino foi marcado pelas goleadas. Foram quatro em oito jogos, com 30 gols no total (média de 3,75). A maior foi do Kindermann/Avaí-SC sobre o Vitória-BA por 7 a 0. As outras foram do Iranduba-AM (5 a 0 na Ponte Preta), do Santos (4 a 0 no Flamengo) e da Ferroviária (4 a 0 no Audax-SP), a atual campeã.

Nos outros jogos, o Corinthians, vice-campeão em 2019, venceu o clássico contra o Palmeiras por 3 a 1, o Grêmio derrotou o Minas Icesp-DF por 2 a 1 e o Internacional ganhou do São José-SP por 2 a 0.

A segunda rodada será disputado neste meio de semana, na quarta e quinta-feira. Os jogos são: Vitória-BA x Palmeiras, Flamengo x Ponte Preta, Audax-SP x Grêmio, São José-SP x Cruzeiro, Minas Icesp-DF x Ferroviária, São Paulo x Internacional, Corinthians x Kindermann/Avaí-SC e Iranduba-AM x Santos.