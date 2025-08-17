Coutinho ofusca Neymar, Vasco humilha o Santos e goleia por 6 a 0

O Vasco venceu o Santos por 6 a 0 neste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão.
O duelo foi marcado pelo confronto de torcedores santistas com a Polícia Militar fora do estádio, e polêmicas de arbitragem dentro de campo, com direito a cartão amarelo com 30 segundos e lance inconclusivo no 1º gol do Vasco, marcado por Lucas Piton.
O lance gerou polêmica por ficar a dúvida se a bola havia saído pela lateral no início da jogada. Como o VAR não encontrou uma imagem conclusiva, valeu a decisão de campo do árbitro Ramon Abatti Abel, como manda o protocolo.
Na volta do intervalo, o Vasco atropelou o Santos no Morumbis. Em dois minutos, o Gigante da Colina chegou ao 3 a 0 após dois contra-ataques fatais pelas laterais, com gols de David e Coutinho. Rayan, de pênalti, Coutinho de novo e Tchê Tchê completaram a goleada vascaína.
Essa é a maior goleada da história do confronto, que tem 98 anos. As equipes já haviam vencido pelo placar de 5 a 1, maior placar até então registrado nos duelos entre Santos e Vasco. O Santos também nunca havia perdido por mais de quatro gols de diferença em uma partida como mandante no Brasileirão.
Com a vitória, o Vasco chega a 19 pontos e deixa a zona de rebaixamento, ficando em 16º lugar, com a mesma pontuação do 17º colocado Vitória, mas superando o rival baiano nos critérios de desempate. O Santos permanece com 21 pontos na 15ª posição.
O Santos volta a campo no domingo, quando enfrenta o Bahia na Fonte Nova pela 21ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Vasco visita o Juventude em Caxias do Sul, em jogo atrasado da 14ª rodada.
Confusão no Morumbis
O Santos foi o mandante da partida contra o Vasco no estádio do São Paulo, seguindo o acordo feito com o rival paulista de trocarem seus estádios por três partidas do Brasileirão.
Torcedores santistas entraram em confronto com a Polícia Militar cerca de 1 hora antes do início do jogo nos arredores do Morumbis.
Membros da torcida santista tentaram emboscar torcedores vascaínos no setor visitante, e foram contidos por policiais que usaram bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha.
“Parças” em campo
Neymar e Philippe Coutinho, ambos da geração de 1992, disputaram pela primeira vez um duelo um contra o outro em solo brasileiro. Na Europa, eles já estiveram frente a frente na final da Liga dos Campeões de 2020, quando o Bayern de Munique, de Coutinho, venceu o PSG de Neymar por 1 a 0.
Os dois jogadores estiveram juntos nas categorias de base da seleção brasileira, participando inclusive do Mundial Sub-17 de 2009, na Nigéria, quando o Brasil foi eliminado na primeira fase. Na seleção principal, Neymar e Coutinho foram titulares na Copa do Mundo 2018, na Rússia.
Gols e destaques
Mas já? O vascaíno Hugo Moura levou cartão amarelo logo aos 32 segundos de partida por levantar demais a perna e acertar a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares, que ficou com a maçã do rosto cortada após o lance.
0 x 1: O Vasco abriu o placar com Lucas Piton. O lateral vascaíno invadiu a pequena e escorou de cabeça cruzamento na medida de Nuno Moreira.
VAR em ação. O gol do Vasco gerou polêmica por conta de a bola supostamente ter saído pela linha lateral no lance de origem, quando David domina e deixa escapar. No replay, é possível ver que a base da bola saiu pela linha, mas a circunferência pode ter ficado em campo. O VAR não exibu uma imagem conclusiva, então foi acatada a decisão de campo.
Pênalti anulado. Guilherme, do Santos, recebeu pelo lado esquerdo da área e foi derrubado por Paulo Henrique aos 28 minutos do 1º tempo. Renan Abatti Abel marcou a penalidade, mas o VAR anulou o lance por impedimento de Guilherme no início da jogada.
“Metralhadora” de cartões. Ramon Abatti Abel deu cartão amarelo para o vascaíno Jair, por falta em Bontempo. Neymar exagerou na reclamação, exigindo cartão vermelho para Jair, e acabou levando também um amarelo, ficando fora da próxima partida pelo Peixe. Na sequência, Tchê Tchê foi advertido por chegar atrasado e acertar Zé Rafael. Três cartões em menos de 5 minutos!
Jogo truncado. A reta final do 1º tempo foi de muita pressão para cima do árbitro, com os jogadores cavando faltas, reclamando muito e deixando o jogo bastante tenso.
Perdeu na cara. No último lance da primeira etapa, Coutinho puxou o contra-ataque do Vasco e colocou Rayan cara a cara com Gabriel Brazão, mas o jovem vascaíno foi travado por Luan Peres na hora do chute.
Tirou demais! Guilherme teve a chance do gol de empate logo aos 2 minutos do 2º tempo. O atacante santista recebeu sozinho na esquerda da grande área, bateu de chapa mas tirou demais do goleiro Léo Jardim e mandou para fora.
Pressão santista. O Peixe voltou elétrico após a volta do intervalo. Em novo lance, Barreal soltou um chutaço de canhota, mas a bola bateu na trave.
0 x 2: O Vasco escapou em um contra-ataque aos 7 minutos do 2º tempo e chegou ao 2 a 0 com David. Dessa vez, Lucas Piton avançou pela esquerda indo até a linha de fundo. O lateral do Vasco cruzou para a área e David chutou de primeira. Golaço!
0 x 3: Apenas 2 minutos após fazer o 2 a 0, o Vasco fez mais um gol, dessa vez com Coutinho. O Gigante da Colina atacou pela direita com Rayan, que cruzou para a área. Gabriel Brazão tentou cortar, mas a bola caiu no pé de Nuno Moreira, que rolou para trás para Coutinho mandar para o fundo da rede sem goleiro.
VAR em ação novamente. Ramon Abatti Abel foi chamado ao VAR para interpretar um lance que a bola desvia no braço o santista Souza em chute do vacaíno Rayan. O árbitro decidiu pelo pênalti para o Vasco após checar o lance.
0 x 4: Rayan chapou forte de canhota, mandando no canto superior direito do gol de Gabriel Brazão.
Debandada no Morumbis. Após o Vasco decretar a goleada no placar, torcedores do Santos começam a deixar o estádio.
0 x 5: Coutinho fez o placar virar passeio aos 17 minutos do 2º tempo. O meia recebeu passe de David e finalizou de cavadinha na saída de Brazão, fazendo o segundo gol dele na partida, o quinto do Vasco.
0 x 6: David recebeu passe longo de Nuno Moreira e tocou rasteiro para a entrada da área.Paulo Henrique deu um corta-luz, e Tchê Tchê chega finalizando de cavadinha, “imitando” Coutinho.
Protesto nas arquibancadas. Com a goleada decretada no placar, imagens da transmissão mostram torcedores santistas protestando contra o time ficando de costas para o gramado.
FICHA TÉCNICA
Santos 0 x 6 Vasco
Campeonato: Brasileirão (20ª rodada)
Data: 17/08/2025
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Hora: 16h00 (horário de Brasília)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Cartões amarelos: Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê e Rayan (VAS); Luisão e Neymar (SAN)
Cartões vermelhos: Não houve
Gols: Lucas Piton (VAS), 17′ do 1º tempo (0-1); David (VAS), 7′ do 2º tempo (0-2); Coutinho (VAS), 9′ do 2º tempo (0-3); Rayan (VAS), 14′ do 2º tempo (0-4); Coutinho (VAS), 17′ do 2º tempo (0-5); Tchê Tchê (VAS), 23′ do 2º tempo (0-6)
Santos: Gabriel Brazão, Mayke, Luisão, Luan Peres, Souza (Escobar), Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón), Neymar, Barreal (Caballero), Tiquinho Soares (Lucas Meirelles), Guilherme. Técnico: Cléber Xavier.
Vasco: Léo Jardim, Lucas Piton, Lucas Freitas, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Paulo Henrique, Jair (Thiago Mendes), Tchê Tchê, Philippe Coutinho, Moreira (GB), David (Léo Jacó), Rayan (Pumita Rodríguez). Técnico: Fernando Diniz.