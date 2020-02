A matéria enviada anteriormente não informava com precisão os valores da venda de Anthony pelo São Paulo ao Ajax. Segue a versão corrigida, com os números atualizados:

Recém-chegado da seleção pré-olímpica, o atacante Antony, do São Paulo, já foi negociado com o Ajax, da Holanda. O clube paulista aceitou uma proposta dos europeus que pode chegar a 29 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões), sendo 16 milhões pelo jovem de 19 anos, mais seis milhões em caso de metas atingidas e sete milhões envolvendo uma futura venda de David Neres, também revelado pela base tricolor e vendido à equipe holandesa em 2017.

Antony deve estrear no São Paulo pela temporada 2020 neste sábado, quando a equipe enfrenta o Corinthians, no Morumbi, às 19 horas. Como a janela de transferências para a europa está fechada no momento, o atacante permanecerá jogando pelo clube do Morumbi até, pelo menos, o meio do ano, quando sua transferência para a Holanda será de fato definitiva.

Destaque da equipe e cria do CT de Cotia, Antony se tornou um dos jogadores mais importantes do São Paulo na última temporada, sendo um dos principais alvos de times europeus durante o mercado da bola.

O clube do Morumbi chegou a recusar propostas milionárias do Borussia Dortmund, da Alemanha, e do Manchester City, da Inglaterra, por avaliar que os valores não condiziam com o esperado pelo jogador, um dos mais importantes do elenco.

Defendendo as três cores da equipe paulista, Antony fez três jogos em 2018 e 45 em 2019, tendo marcado três gols na temporada em questão. Já sem contar com o jovem jogador no início dos trabalhos deste ano, o técnico Fernando Diniz agora terá de pensar em uma solução definitiva para a vaga no ataque no time titular a partir da metade do ano, quando o atacante deixa o clube.