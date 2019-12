A matéria enviada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. O Minas Tênis Clube não é de Uberlândia, mas de Belo Horizonte. Segue a versão corrigida:

Depois de encerrar a fase de grupos com três derrotas em três jogos, Praia Clube e Minas Tênis Clube, de Uberlândia (MG) e Belo Horizonte, respectivamente, venceram pela primeira vez no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, que está sendo disputado na cidade de Shaoxing, na China, e vão disputar o quinto lugar da competição.

O primeiro a entrar em quadra foi o Praia. A equipe superou o Guangdong, da China, no duelo que começou na noite de sexta (no horário de Brasília) e terminou na madrugada deste sábado, por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/14. A dominicana Brayelin Martinez anotou 16 pontos e foi a maior pontuadora da partida, seguida de Fernanda Garay, com 14 pontos.

Mais tarde, na metade da madrugada deste sábado, o Minas, que também havia perdido todos os seus jogos na fase inicial do campeonato, venceu o rival local Tianjin Bohai Bank, por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 28/26 e 25/19.

O jogo coletivo foi fundamental para o primeiro triunfo do Minas no torneio. Individualmente, quem mais brilhou foi Thaisa, maior pontuadora, com 15 pontos. A venezuelana Roslandy Acosta virou 14 bolas e também teve boa atuação. Bruna Honório contribuiu com 13 pontos e Vivian Pellegrino, com dez.

SEMIFINAL – Na primeira das semifinais disputada na manhã deste sábado, o Conegliano, da Itália, derrotou o Vakifbank Istambul, da Turquia, por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 20/25, 25/23, 21/25 e 23/21, e se garantiu na grande final do Mundial.

A equipe duelará na decisão com o Eczacibasi Vitra Istanbul, que derrotou o Novara, da Itália, por 25/21, 23/25, 25/11, 23/25 e 15/13. A final está marcada para este domingo, às 9 horas (de Brasília), logo depois da disputa pelo terceiro lugar, que será às 6h.D