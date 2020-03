A Premier League, assim como as divisões inferiores do futebol inglês, anunciou nesta sexta-feira (13) que as partidas do seu campeonato estão suspensas pelo menos até o dia 3 de abril, em razão da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pela principal liga inglesa, a intenção é retornar as atividades no dia 4, mas ainda não está claro se isso será possível.

Na quinta (12), o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, e o jogador do Chelsea Callum Hudson-Odoi tiveram confirmados seus diagnósticos da doença.

Também há possíveis casos em investigação nos elencos de Everton, Leicester e Bournemouth.