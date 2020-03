O Manchester City oficializou a negociação do lateral-direito Yan Couto, do Coritiba. Revelação alviverde, o jogador foi vendido para o clube inglês por 6 milhões de euros (cerca de R$ 28,44 milhões). No entanto, ele só segue segue para a Inglaterra em junho, quando completará 18 anos, no dia 3.

O Coxa não ficará com nenhuma porcentagem de direitos econômicos para uma futura venda, mas o valor total da transação pode dobrar, de acordo com o cumprimento de metas como número de partidas disputadas como titular no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões, por exemplo.

Ou seja, batendo as metas, Yan Couto renderia outros 6 milhões de euros ao Alviverde, podendo fazer com que a transferência chegue a 12 milhões de euros, aproximadamente R$ 56,88 milhões.

Conheça Yan Couto

Chamado de ’novo Daniel Alves’ pela imprensa europeia, Yan foi destaque da seleção brasileira campeã mundial sub-17 no ano passado. Ele segue no Coxa até completar 18 anos, no início de junho. Só depois da maioridade o jovem se transfere para o time azul de Manchester. Antes do City, o atleta foi sondado por Barcelona e Arsenal.

Para o Coritiba, o negócio veio em ótimo momento. O clube passa por dificuldades financeiras e o dinheiro significa uma grande respiro para a temporada, já que ainda não fechou a venda de direitos de TV aberta e pay-per-view do Brasileirão para a Rede Globo.

