O jogo decisivo entre Vitória e Coritiba, neste sábado, às 16h30, no estádio Barradão, em Salvador, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão gratuita no site Globoesporte.com. A narração será de Odinei Ribeiro e os comentários de Cristian Toledo. Além do Globoesporte.com, o canal SporTV e o Premiere também irão transmitir a partida.

Terceiro colocado, com 63 pontos, o Coxa pode garantir o acesso até com um empate no duelo contra os baianos. Em caso de derrota, o Verdão terá que torcer por tropeços de América-MG e Atlético-GO, que jogam contra São Bento e Sport, respectivamente.

Para a partida, o técnico Jorginho não conta com o lateral-direito Felipe Mattioni, que foi vetado pelo departamento médico. Diogo Mateus será o seu substituto. Por outro lado, o treinador conta com o retorno do atacante Robson, que havia cumprido suspensão contra o Bragantino.