São quase dois anos de angústia. O torcedor do Coritiba ainda sofre ao lembrar daquele “lá vem a Chape” que marcou o rebaixamento para a Série B em 3 de dezembro de 2017. Para apagar essa memória e recolocar o clube na elite do futebol brasileiro, basta um empate neste sábado (30), às 16h30, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador. Chegou o dia de recomeçar a história alviverde.

A partida Vitória x Coritiba terá transmissão ao vivo é gratuita do GloboEsporte.com Paraná – e você pode acompanhar todos os detalhes no Tempo Real da Tribuna do Paraná!

Para garantir o acesso, o Coxa depende apenas das próprias forças e joga por dois resultados: o empate e a vitória. Caso isso aconteça, não será preciso se preocupar com os jogos dos rivais. Se perder, o G4 apenas escapa se América-MG e Atlético-GO vencerem suas partidas. Se apenas um deles vencer, o Alviverde sobe de divisão.

Subir para a Série A é o desejo do torcedor, mas também é a necessidade do clube e a cartada dos jogadores e do técnico Jorginho. Para a torcida do Coritiba, os rebaixamentos recentes machucaram muito, e voltar à primeira divisão representa recuperar a grandeza. E reencontrar o caminho de boas campanhas nacionais, voltando a criar raízes na elite do futebol brasileiro.

Para muitos dos jogadores, o acesso vai significar a permanência no clube – dois em especial, Juan Alano e Kelvin, festejariam ainda mais porque são torcedores alviverdes. Outros podem reconquistar seu espaço no mercado. Além de histórias especiais de redenção, como as de Alex Muralha e Rafinha.

Para Jorginho, o técnico do Coritiba, conseguir colocar o time de novo na elite marca esse trabalho como um dos principais de sua ainda iniciante carreira. E apaga uma sequência de trabalhos complicados que teve antes de chegar ao Alto da Glória.

E para o clube como entidade, é a chance de sair do zero de novo. A queda acentuada de receita ameaçava o futuro coxa, e o empate neste sábado pode gerar um novo ciclo, com mais investimentos, patrocínios, sócios e direitos de transmissão. É um cenário que se descortina muito mais ensolarado do que as previsões sombrias dos meses anteriores.

Mas, claro, tudo isso depende do resultado em campo. Até para evitar possíveis interpretações erradas, pouca gente falou esta semana. O foco absoluto esteve na preparação para encarar o Vitória, inclusive tentando controlar os nervos – é altíssima a expectativa e a ansiedade dentro do clube e no elenco. A viagem foi antecipada para quinta-feira (28) num plano de blindar o elenco. Ao mesmo tempo, mensagens de incentivo são enviadas para deixar clara a relevância da partida.

Jorginho não confirmou, mas deve apostar no time mais experiente possível para o jogo. Assim, Robson deve voltar no lugar de Igor Jesus – a equipe ganha em cancha mas também em movimentação. E o técnico também quer um time com a cabeça no lugar. “Nós sabemos da importância dos detalhes em jogos assim e nesse momento temos de trazer tranquilidade aos jogadores. O mais fundamental é ter equilíbrio e entender o momento importante da história do clube”, resumiu.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 38ª Rodada

VITÓRIA x CORITIBA

Vitória

Martín Rodríguez, Van, Everton Sena, Ramon e Thiago Carleto; Rodrigo Andrade, Baraka e Felipe Gedoz; Felipe Garcia, Eron e Anselmo Ramon.

Técnico: Geninho

Coritiba

Alex Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Serginho, Juan Alano e Giovanni; Robson e Rafinha.

Técnico: Jorginho

Local: Barradão (Salvador-BA)

Horário: 16h30

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)