A pré-estreia do filme “Alex Câmera 10” foi um sucesso. Na véspera do aniversário de 110 anos do Coritiba, cerca de 1300 pessoas compareceram ao estádio Couto Pereira para assistir pela primeira vez o documentário do ídolo do clube. Quem compareceu ao evento assistiu ao filme da história da carreira do ex-jogador Alex no anel inferior do setor Pro Tork, que ficou tomada. Durante o documentário, o torcedor alviverde vibrou em alguns momentos, sobretudo nos trechos que marcaram a última passagem de Alex pelo Alto da Glória.

O filme “Alex Câmera 10” será exibido em algumas salas dos principais cinemas de Curitiba e de outras cidades do Brasil. Os produtores do documentário também estudam a realização de um evento especial na Turquia, país em que o ex-jogador também marcou história.