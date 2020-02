O técnico Eduardo Barroca saiu em defesa do atacante Sassá após a vitória do Coritiba sobre o Cianorte por 2×0, na noite de sexta-feira (21), no Couto Pereira, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense.

Desde a eliminação na Copa do Brasil, quando o camisa 99 perdeu um pênalti, ele vem sendo alvo de cobranças por parte da torcida, tanto que preferiu não conversar com a imprensa durante essa semana.

“Sassá é um jogador que se cobra muito e, às vezes, coloca mais tijolo na mochila dele que se precisa. Ele tem um compromisso com o acerto e se entrega muito. Hoje ele ajudou muito a equipe. O gol dele não saiu, mas ele foi muito importante na vitória”, disse o treinador.

Contra o Leão do Vale, o atacante só teve uma oportunidade de finalização, de cabeça, mas sem causar perigo ao goleiro, tendo uma maior participação sem a bola.

Sassá veio por empréstimo ao Coxa como a maior contratação da equipe para a temporada. Apesar de ter passado em branco nos dois últimos jogos, ele é um dos artilheiros do Coritiba no Campeonato Paranaense, junto com Robson e Rafinha, com três gols cada um.

