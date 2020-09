O meio-campo Ruy se despediu do Coritiba na última terça-feira e foi confirmado como novo reforço do Náutico para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Por meio de suas redes sociais, o meia agradeceu o apoio dado pelo Coxa nas últimas temporadas.

Ruy, 31 anos, foi revelado nas categorias de base do Coritiba, mas só chegou a estrear pelo time profissional em 2015, após ter sido emprestado a diversos clubes e se destacar, principalmente, na campanha de campeão do Operário no Paranaense daquele ano.

O meio-campista, no entanto, nunca conseguiu se firmar no Coxa e chegou a ser emprestado ao América-MG e Vitória nos últimos anos. Nesta temporada, Ruy fez seis jogos pelo Coritiba e marcou três gols.

