O Coritiba conseguiu uma importante vitória diante do Palmeiras e provisoriamente está fora da zona de rebaixamento. Na noite desta quarta-feira (14), o Alviverde bateu o time paulista por 3×1, no Allianz Parque, com gols de Robson (2) e Giovanni Augusto, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Coxa chega a 16 pontos e fica na 15ª colocação na tabela, mas pode voltar para a “área da degola” no complemento da rodada, dependendo do resultado do Bahia, que joga na sexta-feira (16) contra o Goiás.

O próximo compromisso da equipe será diante do Santos no sábado (17), no Couto Pereira.

Para o confronto com o Porco, o técnico Jorginho promoveu duas estreias entre os titulares para suprir as carências em algumas posições. O zagueiro da base Henrique Vermudt, de 21 anos, fez seu primeiro jogo profissional, e o atacante Rodrigo Muniz, de 19, que veio de empréstimo do Flamengo recentemente, também iniciou entre os 11.

Já o meio-campo Mattheus Oliveira também fez sua estreia no Coritiba. O jogador entrou aos 36 do segundo tempo no lugar de Robson.

O Coxa vivia um jejum de quatro jogos sem vitória e o triunfo em cima do Palmeiras é o quarto em toda a competição, o segundo como visitante.

Em uma noite estrelada de Robson, o Coritiba não tomou conhecimento do Palmeiras. Mostrando ofensividade, o Coritiba foi pra cima desde os minutos iniciais e dominou a primeira etapa. Aos sete minutos, depois de intensa troca de passes com rapidez, Yan Sasse recebeu na direita, tocou para Giovanni Augusto que recuou para Robson, que chegou na velocidade para empurrar para o fundo das redes.

Aos 23, o camisa 30 marcou mais uma vez. Robson recebeu a bola de Galdezani na entrada da área, girou e chutou no ângulo, não dando chances para Weverton.

O jogo estava controlado pelo Coxa, mas o Palmeiras conseguiu diminuir aos 37. Patrick de Paula deu um passe enfiado para Gabriel Veron na área, que diminuiu.

Por muito pouco Robson não fez o terceiro. Aos 47, a bola sobrou para Robson na esquerda, de dentro da área. O atacante finalizou em cima de Weverton e perdeu a chance.

Na segunda etapa, o Coxa ampliou. Aos 19, Robson, da esquerda, cruzou para Giovanni Augusto, que se enfiou na área e ampliou. O Palmeiras chegou a marcar com Veron, aos 26, mas com a participação do VAR o gol foi anulado.

O Coritiba trabalhou no restante da partida para segurar a vantagem e confirmou uma vitória fundamental na briga contra o rebaixamento.

Ficha técnica

Brasileirão

16ª rodada

14/10/2020

PALMEIRAS 1×3 CORITIBA

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Rony), Felipe Melo, Renan e Lucas Esteves (Willian); Patrick De Paula (Danilo) e Gabriel Menino; Gustavo Scarpa, Zé Rafael (Ramires) e Gabriel Veron; Luiz Adriano (Raphael Veiga).

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique Vermudt (Ramón Martínez), Sabino e Willian Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani (Matheus Bueno), Yan Sasse (Gabriel) e Giovanni Augusto; Rodrigo Muniz (Neilton) e Robson (Mattheus Oliveira).

Técnico: Jorginho

Local: Allianz Parque.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA -MG)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Gols: Robson, 7 e 23, e Gabriel Veron, 37 do 1º; Giovanni Augusto, 19 do 2º

Cartões amarelos: Felipe Melo, Zé Rafael, Gabriel Veron (PAL); Yan Sasse, Sabino (CFC)

