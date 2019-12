Uma das peças importantes do Coritiba na Série B, o meio-campo Juan Alano não irá mesmo vestir a camisa alviverde na próxima temporada. Emprestado pelo Internacional em 2019, o meia foi vendido pelo clube gaúcho ao Kashima Antlers, do Japão.

A informação inicial foi dada pelo jornalista Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, e confirmada pela Tribuna do Paraná/Gazeta do Povo. Juan Alano chegou ao Coxa no início do ano por conta da negociação envolvendo o atacante Guilherme Parede.

Na ocasião, o Inter pagou R$ 1,5 milhão por 25% dos direitos econômicos do jogador do Verdão. No negócio, o Colorado ainda colocaria um atleta à disposição do Coritiba, que no caso foi Juan Alano.

Com 23 anos, o meia fez 45 jogos pelo Coxa e marcou cinco gols. No início, Alano demorou a cair nas graças da torcida. Durante o Estadual, o meio-campista caiu de rendimento e acabou iniciando a Segundona no banco de reservas, vindo a ser um dos destaques com o decorrer da competição.

Como o Internacional não quis ficar com Parede nesta temporada – devolvido ao Verdão -, a saída de Alano já vinha dado como certa no Alto da Glória.

