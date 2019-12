O técnico Jorginho e o executivo de futebol Rodrigo Pastana não estão garantidos no Coritiba em 2020. Apesar da vontade do presidente Samir Namur de que os dois sigam no planejamento da próxima temporada, as duas partes ainda não chegaram a um acordo.

continua depois da publicidade

“No pós-jogo em Salvador eu dizia do valor que a continuidade dos trabalhos têm no futebol. Boa parte de bons trabalhos foram feitos com continuidade de trabalho, eu acredito muito nisso. Tenho a intenção que os profissionais permaneçam, as conversas já iniciaram, mas elas são muito mais complexas do que os torcedores pensam”, afirmou o dirigente coxa-branca.

+ IMPERDÍVEL: Confira o podcast De Letra sobre os artilheiros do Trio de Ferro!

O principal entrave é a questão financeira. Por conta do acesso à Série A, os dois profissionais se valorizaram no mercado e só ficam no Alviverde caso tenham um aumento salarial.

“A ideia é acertar a direção de futebol, já tivemos uma longa conversa com o Pastana, faltam alguns pontos ainda e isso acontecendo, a primeira tarefa será fazer uma ligação para o Jorginho e começar a negociar com ele. O principal é questão de valores. São profissionais que se valorizaram, mas O Coritiba não vai fazer loucuras, para se manter na realidade financeira”, explicou Samir.

Mais precisamente sobre Pastana, o presidente do Coxa rasgou elogios ao executivo, tanto na montagem do time que conseguiu o acesso na Série B como nas mudanças feitas internamente na estrutura do clube. Até por isso, existe o interesse na sua permanência para 2020.

+ Confira os acertos e erros do Pastana na montagem do elenco!

“A função de qualquer executivo de futebol é a montagem do elenco. O dirigente tem que encarar isso da forma mais objetiva possível. O Pastana montou o elenco que subiu. Foi passado pra ele um objetivo, que era subir para a primeira divisão. Então foi bem sucedido. Claro que tem outros aspectos do trabalho do dia a dia, como modificações na comissão técnica. O Pastana fez várias modificações, mudanças que para nós foram positivas. Os torcedores podem perceber que os jogadores passaram a se recuperar mais rápido, graças às mudanças na fisioterapia”, acrescentou ele.

Veja a entrevista completa de Samir Namur sobre o futuro do Coxa: