O técnico Jorginho defendeu a escalação de meio-campo Matheus Sales na derrota do Coritiba para o Santos, por 2 a 1, nesse sábado (17), no Couto Pereira.

Suspenso na vitória sobre o Palmeiras, quando foi substituído por Matheus Galdezani, o volante começou jogando diante do Peixe, mas acabou deslocado para a lateral-direita ainda aos 32 minutos do primeiro tempo. O prata casa Natanael foi sacado justamente para a entrada de Galdezani.

“É muito simples falar que deveria ter entrado com Galdezani não com o Sales quando as coisas dão errado”, afirmou Jorginho.

“O Matheus Sales é titular, vem jogando super bem, entrou de lateral direito e basicamente anulou Soteldo. O Galdezani foi bem no outro jogo, mas seria injusto titular um jogador que vem sendo uma das colunas dessa equipe”, reiterou o treinador, que assumiu a responsabilidade pelo primeiro gol, que aconteceu nas costas de Natanael.

De acordo com Jorginho, o Coxa teve uma boa atuação e foi derrotado no “detalhe”. “Enfrentamos um time de maior poderio financeiro. Fomos, até certo ponto, melhores do que eles. Pelo segundo tempo, a gente poderia ter empatado e virado”, disse.

Com o resultado negativo, o Coritiba segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. O time é o 18º colocado, com 16 pontos.

“Acredito que conseguimos fazer um bom jogo. Não empatamos, mas temos jogadores experientes, vencedores. Vamos sair dessa situação”, declarou o meia Giovanni Augusto, destaque do Alviverde na partida.

