O Coritiba ainda não conseguiu convencer sob o comando do técnico Jorginho. Apesar do bom aproveitamento (66%), o time coxa-branca tem oscilado durante os 90 minutos. E foi isso o que aconteceu no empate em 0x0 diante do Operário, na noite de quinta-feira (24), no Couto Pereira. Depois de um primeiro tempo muito ruim, o Verdão melhorou na etapa final, mas não foi suficiente para vencer.

“Estou há menos de um mês, mas uma coisa que falei aos jogadores é que não podemos repetir essa oscilação dentro do jogo. Precisamos ter equilíbrio na partida. É questão de atitude da equipe. O time do primeiro tempo tinha muita qualidade, movemos uma peça e conseguimos construir. Fizemos um segundo tempo muito bom e tivemos todas as chances para vencer”, avaliou o treinador.

Se antes o Coritiba não tinha rendimento, mas conseguia ter resultado, diante do Fantasma não conseguiu nem uma coisa nem outra. Por isso, Jorginho sabe que a performance do Coxa precisa melhorar nos oito jogos restantes para que o clube consiga o acesso à primeira divisão.

“Com certeza precisa melhorar. É um momento decisivo. Os três pontos são muito importantes, independentemente da forma que se joga. Sou um apreciador do bom futebol. Fui um atleta de alto nível e gosto de ver meu time jogando bem, sou amante do futebol bem jogado. Não encontramos isso por algumas razões. A gente vinha de insucessos e com a minha chegada em primeiro lugar os resultados eram fundamentais. É meu trabalho organizar o time para que conseguir jogar um futebol de nível que agrade o torcedor. Não é simples e sabemos o quanto vai ser trabalhoso, mas potencial temos. Temos que ter atitude para jogar e temos capacidade para fazer isso”, concluiu ele.

Ainda no G4 e agora com 48 pontos, o Alviverde pode perder sua posição no pelotão de frente caso o América-MG vença seu compromisso contra o Atlético-GO, nesta sexta-feira (25), fora de casa. O Coritiba, porém, tem uma partida a menos e fará esse jogo atrasado diante do Cuiabá, na próxima terça-feira (29), às 22h30, na Arena Pantanal.