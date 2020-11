Quando a bola rolar no Beira-Rio para o confronto entre Internacional e Coritiba, domingo, às 16 horas, a RPC escreverá mais um belo capítulo de seus 60 anos de história.

A emissora transmitirá para o torcedor toda a emoção do jogo com uma equipe totalmente paranaense. Além dos comentários de Cristian Toledo – também blogueiro e colunista da Tribuna – e das reportagens de Nadja Mauad, a transmissão contará com a marcante narração de Marcelo Ortiz, que estreia em jogos do Brasileirão na TV aberta (após se destacar no canal a cabo Sportv e no Premiere).

Então, marque na agenda. Domingo, a partir das 16h, todas as emoções do duelo entre Internacional e Coritiba passarão na RPC.

