Após dois jogos sem vitórias, o Coritiba segue na zona do rebaixamento do Brasileirão e tentará contra o Grêmio, nesta quarta-feira (7), às 19h15, em Porto Alegre, novamente escapar da temida ZR. O duelo é válido pela 14ª rodada da competição. Em caso de vitória, o Coxa ultrapassa o Grêmio, que possui 14 pontos, dois a mais que o Verdão.

Para a partida, o técnico Jorginho segue sem contar com o atacante Ricardo Oliveira, grande esperança de gols para tirar a equipe da lanterna no quesito gols pró. O jogador, de 40 anos, continuou em Curitiba para aperfeiçoar o condicionamento físico, já que não joga desde março.

Por outro lado, o treinador terá novamente à disposição o lateral-direito Natanael, que cumpriu suspensão no empate contra o São Paulo. Com isso, Jonathan fica no banco de reservas. Outra novidade entre os relacionados é o volante Nathan Silva, que chegou a estar cotado para deixar o Alto da Glória.

“Precisamos seguir com o ritmo de marcação, luta, briga. Temos que ir nesse caminho para dificultar para os adversários. É um grupo bem dedicado e isso fez com que eu tenha me adaptado muito bem”, disse o volante Ramon Martínez, que deve seguir entre os titulares.

Transmissão

O jogo entre Grêmio e Coritiba terá transmissão do Canal Premiere. Você também pode conferir os detalhes da partida no tempo real da Tribuna.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

14ª rodada

07/10/2020

GRÊMIO x CORITIBA

Grêmio

Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique e Darlan; Alisson, Pepê e Diego Souza.

Técnico: Renato Gaúcho

Coritiba

Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Ramon Martínez, Matheus Bueno e Guilherme Biro; Robson e Pablo Thomaz.

Técnico: Jorginho

Local: Arena do Grêmio

Horário: 19h15

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba e Athletico têm os piores ataques do Brasileirão

+ “Não é momento de desespero”, diz Jorginho após Coritiba seguir na ZR

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?