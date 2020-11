A pedido do técnico Rogério Ceni, do Flamengo, o atacante Rodrigo Muniz, 19 anos, teve que retornar ao seu clube de origem e com isso não faz mais parte do elenco do Coritiba.

O jogador deixa o Coxa com apenas seis jogos realizados e um gol marcado. Rodrigo Muniz é considerado uma joia do Ninho do Urubu e uma das condições para que o atacante fosse emprestado ao Verdão era que o seu retorno poderia ser feito a qualquer momento.

Com a sua ausência, o Coritiba fica agora apenas com o experiente Ricardo Oliveira e o jovem Pablo Thomaz como centroavantes.

