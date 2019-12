O Coritiba estuda a contratação do atacante colombiano Orlando Berrío, do Flamengo. O jogador de 28 anos tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2020 e não está nos planos da equipe para a próxima temporada.

O Coxa tenta um empréstimo de Berrío, com a possibilidade de divisão de salários com o Fla. Entretanto, a negociação, considerada difícil, só deve avançar após a participação do atual campeão brasileiro no Mundial de Clubes da Fifa, que acontece no Catar.

Uma série de lesões prejudicou Berrío no Flamengo. A chegada de Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, com características similares a do velocista colombiano, diminuíram ainda mais seu espaço no estrelado elenco da Gávea.

Berrío foi contratado pelo Flamengo em janeiro de 2017 junto ao Atlético Nacional, da Colômbia, por cerca de R$ 11 milhões, após o jogador se destacar no título da equipe colombiana na Libertadores do ano anterior.

Em dois anos de Flamengo, entretanto, somente em quatro oportunidades Berrío disputou uma partida do começo ao fim. Desde que chegou ao clube, em 2017, sofreu com uma grave lesão no joelho esquerdo, que o deixou de fora por longo período, além de ter ficado de fora de outras partidas por lesões musculares.

O que pode pesar a favor do Coxa nas tratativas é a boa relação do clube com o diretor de futebol do Flamengo, Paulo Pelaipe, que trabalhou no Coxa em 2018. O dirigente, inclusive, foi um dos facilitadores da vinda do goleiro Alex Muralha para a disputa da Série B deste ano.

