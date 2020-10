O atacante Ricardo Oliveira não viajou com a delegação do Coritiba para Porto Alegre, local da partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (7), às 19h15. O jogador segue em treinamento para melhorar sua condição física.

Por outro lado, quem volta a aparecer na equipe titular é o lateral-direito Natanael, que cumpriu suspensão no empate com o São Paulo, no último domingo, no Couto Pereira. Com isso, Jonathan volta para o banco de reservas.

A tendência é que possam pintar algumas mudanças na equipe titular, com as entradas dos jovens Matheus Bueno e Pablo Thomaz. O Coxa deve entrar em campo com Wilson; Natanael, Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Ramon Martinez, Matheus Sales e Guilherme Biro (Matheus Bueno); Gabriel (Pablo Thomaz) e Robson.

Confira os relacionados:

Goleiros

Alex Muralha e Wilson

Defensores

Jonathan, Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus

Meio campistas

Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme Biro, Hugo Moura, Luiz Henrique, Matheus Bueno, Matheus Galdezani, Matheus Sales, Nathan Silva, Ramon Martinez, Sarrafiore e Yan Sasse

Atacantes

Nathan, Neílton, Pablo Thomaz e Robson

