O Coritiba está fora da Copinha após perder para o São Paulo por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (16), em São Bernardo do Campo. O Coxa se despede na fase oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time paulista agora encara o Oeste nas quartas de final.

continua depois da publicidade

O São Paulo foi dominante e mereceu a classificação em uma partida marcada pela chuva forte.

O atacante Maia abriu o placar no primeiro tempo, em um chute de fora da área sem chance para o goleiro.

Já na segunda etapa, o atacante Juan fez o segundo na partida ao chutar rasteiro por baixo do goleiro. Galeano, do São Paulo, chutou de fora e fez o terceiro.

O Verdão conseguiu diminuir com José Daniel, que arrancou em velocidade e finalizou por baixo do goleiro. O atacante coxa-branca foi um dos destaques do time no torneio.

+ Mais do Coxa:

+ Vai começar! Veja 17 curiosidades para acompanhar o Paranaense 2020

+ César não se intimida com disputa com Wilson e Muralha

+ Coritiba vai transmitir os jogos do Campeonato Paranaense em seus canais oficiais