O Coritiba emprestou o atacante Iago Dias para o Juventude. O atacante de 26 anos estava sem espaço no elenco desde o ano passado e ainda não entrou em campo nesta temporada.

Iago Dias está no Coxa desde 2016, quando surgiu como promessa após se destacar marcando gols nos finais dos jogos. Ele pertencia ao Atibaia, clube do interior de São Paulo, e foi comprado com contrato até dezembro de 2020. A tendência é que o atleta seja liberado após o final do contrato. Ao todo, ele disputou 96 partidas pelo Alviverde, com 10 gols marcados.

Para os lados do ataque, agora o Coritiba conta com Rafinha, Robson, Welissol e Nathan. Até o início do Brasileirão, o Coxa só terá o Paranaense pela frente. O duelo é contra o Cianorte, nesta sexta-feira (21), às 20h, no Couto Pereira.

Desde o ano passado, Iago Dias não teve espaço no Coxa. Foto: Albari Rosa/Arquivo

