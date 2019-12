O zagueiro Nathan Ribeiro, do Coritiba, tatuou uma imagem de um gladiador junto com uma foto do Couto Pereira no braço direito. O defensor divulgou em uma rede social a produção e o andamento da tatuagem nesta sexta-feira (20).

continua depois da publicidade

Nathan Ribeiro veio do Fortaleza, chegando ao Coxa na reta final da Série B. O zagueiro assumiu a titularidade, ao lado de Sabino, sob o comando de Jorginho e ajudou o clube a subir à primeira divisão.

Tatuagem feita por Nathan Ribeiro. Foto: Arquivo pessoal.

Ao todo, jogou os últimos sete jogos da competição e o Alviverde sofreu apenas dois gols. O atleta, que tinha contrato inicial até o maio de 2020, prorrogou o vínculo com o Coritiba até o final da temporada.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba acerta com zagueiro do Paraná Clube

+ Coritiba vai emprestar quatro jogadores da base em 2020