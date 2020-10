De volta à zona de rebaixamento e com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o Coritiba recebe o São Paulo, neste domingo (4), às 16h, no Couto Pereira, precisando se recuperar com urgência no Campeonato Brasileiro.

Com 11 pontos, o Coxa ocupa o 17º lugar. Um triunfo pode ser o suficiente para sair da situação incômoda. Porém, o time precisa apresentar um futebol consistente para derrotar o terceiro colocado da tabela, mas que também vive um clima de pressão por conta dos últimos resultados e da eliminação precoce na Libertadores.

E é justamente essa instabilidade do adversário que pode servir de estímulo para o Alviverde, que vem tendo dificuldades em campo. As duas vitória com Jorginho no comando foram por 1×0 sobre Sport e Vasco, ambas em casa, mas com o gol saindo somente no final dos confrontos, de pênalti.

Mudanças

Para tentar reagir e mostrar uma outra postura, principalmente em relação à goleada sofrida por 4×0 para o Fluminense, o técnico Jorginho teve uma semana quase inteira para trabalhar e deve fazer alterações na equipe.

Na lateral-direita, sem Natanael, suspenso, a novidade deve ser Jonathan.

Transmissão

O duelo do Coritiba com o São Paulo terá transmissão pela Globo, para São Paulo, e pelo Premiere, para todo o Brasil. A Tribuna do Paraná acompanha em Tempo Real.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

13ª rodada

4/10/20

CORITIBA x SÃO PAULO

Coritiba

Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Hugo Moura, Matheus Bueno e Giovanni Augusto; Neilton e Robson.

Técnico: Jorginho

São Paulo

Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno e Pablo.

Técnico: Fernando Diniz

Local: Couto Pereira

Horário: 16h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

