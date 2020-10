O técnico Jorginho promoverá ao menos uma mudança na escalação do Coritiba para o confronto com o São Paulo, que acontece no domingo (4), às 16h, no Couto Pereira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem poder contar com o lateral-direito Natanael, expulso na goleada por 4×0 para o Fluminense, na última segunda-feira (28), a tendência é que Jonathan seja a opção na posição.

Na zaga, ainda existe a dúvida em relação à volta de Rhodolfo, que ficou de fora do jogo no Rio de Janeiro por conta de uma lesão muscular. Caso não esteja recuperado, Rodolfo Filemon será mantido.

Já o outro mistério está no ataque. Ricardo Oliveira foi anunciado na última quinta-feira (1º), mas ainda não reúne condições de jogo.

A tendência é que Neilton fique com a vaga. Recuperado de uma entorse no tornozelo, o atleta treinou normalmente nos últimos dias e deve voltar ao time.

Assim, o Coxa deve ir a campo com: Wilson; Jonathan, Rhodolfo (Rodolfo Filemon), Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Hugo Moura, Matheus Bueno e Giovanni Augusto; Robson e Neilton.

