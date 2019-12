Os torcedores do Coritiba que estão em Salvador para ver o jogo contra o Vitória marcaram presença do Pelourinho. Os alviverdes chegaram nesta sexta-feira (29), véspera da partida, à capital baiana, se encontraram e fizeram a festa no tradicional ponto turístico da cidade.

continua depois da publicidade

+ Confira a tabela e a classificação da Série B!

Cerca de 25 torcedores se reuniram no Pelourinho. Mas, a maior parte dos torcedores está viajando os 2.400 quilômetros de ônibus e só vão chegar no sábado (30). Como a maioria da torcida em Salvador torce para o Bahia, rival do Vitória, os coxas-brancas ganharam apoio dos torcedores baianos. Veja o vídeo: