O zagueiro Rafael Lima se despediu do Coritiba. O jogador, que teve o seu contrato renovado até o final do ano recentemente, rescindiu o vínculo com o clube.

Com 34 anos, o defensor estava no clube desde 2018, porém, teve apenas seis oportunidades nesta temporada. Com isso, a equipe fica com cinco opções para o setor: Rhodolfo, Sabino, Rodolfo Filemon, Nathan Ribeiro e Henrique Vermudt.

Atacante também pode se despedir

Outro jogador que não deve fazer mais parte dos planos do Coritiba é o atacante Wellissol. De acordo com a Rádio Banda B, o atleta de 22 anos deve ser emprestado ao CSA para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Contratado pelo Coxa no ano passado, Wellissol disputou 14 partidas nesta temporada e marcou apenas um gol.

