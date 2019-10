Apesar de praticamente metade do elenco ter contrato prolongado, o Coritiba corre o risco de ficar sem seus principais jogadores da temporada para o ano que vem. Dos atletas que pertencem ao clube para o futuro, a maioria são jovens formados no Alto da Glória. Do time titular, apenas o zagueiro Romércio e os meias Thiago Lopes e Rafinha pertencem ao Coxa, por, pelo menos, mais um ano. Os demais encerram seu vínculo junto com o final da Série B.

Entre eles, estão o atacante Rodrigão, artilheiro do time no ano, e o zagueiro Sabino, emprestados pelo Santos. O centroavante de 26 tem números expressivos na temporada (19 gols em 37 partidas) e a sua permanência é indefinida. Ele tem contrato com o Santos até 2022. Já o defensor também só terá sua situação negociada no término da temporada.

Outros que estão emprestados são o meia Juan Alano e o goleiro Alex Muralha. O meia de 23 anos está emprestado pelo Internacional e a previsão do staff do atleta é para que ele retorne ao clube gaúcho. O arqueiro de 29 anos está emprestado pelo Flamengo, mas não tem espaço no time carioca. A permanência no Coxa passa por uma nova negociação com o time carioca ao final da temporada. O desejo do atleta pode pesar para que ele fique.

Quem também não sabe se fica é o meia Giovanni e o atacante Robson. Os dois assinaram contrato até dezembro. O primeiro manifestou o desejo de sair após receber uma proposta para retornar ao Goiás e também se envolveu em uma polêmica por ter ido a um show sertanejo. Ele pediu desculpas pelo episódio.

A situação de Robson é mais fácil de se resolver. O atleta de 28 anos, que veio da Tailândia, tem contrato até o final da Série B e após este período fica livre no mercado para negociar com qualquer equipe ou mesmo uma renovação com o Coritiba.

Além deles, os laterais-direitos Diogo Mateus e Felipe Mattioni, os laterais-esquerdos Patrick Brey (emprestado pelo Cruzeiro), Fabiano (emprestado pelo Vitória) e William Matheus, o zagueiro Walisson Maia, os volantes Matheus Sales (emprestado pelo Palmeiras) e Serginho e os atacantes Wanderley, Kelvin e Lucas Tocantins têm vínculo só até o final de 2019.

Confira quem tem contrato prolongado com o Alviverde:

Goleiros: Rafael Martins (12/2020) e Wilson (emprestado ao Atlético-MG até dezembro de 2019, ele tem contrato com o Coxa até 12/2020)

Defensores: Rafael Lima (5/2020), Nathan Ribeiro (5/2020), Sávio (12/2020), Geovane (12/2020), Romércio (12/2020) e Thalisson Kelven (5/2021).

Meias: Julio Rusch (12/2020), Thiago Lopes (12/2021), Luiz Henrique (12/2021), Vitor Carvalho (12/2021) e Matheus Bueno (12/2021).

Atacantes: Iago Dias (12/2020), Rafinha (4/2021), Welissol (5/2021), Nathan (12/2021) e Igor Jesus (12/2022).