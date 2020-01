O Coritiba anunciou nesta terça-feira (14) a empresa MarjoSports como nova patrocinadora máster para 2020.

continua depois da publicidade

A empresa já era parceira do Coxa na temporada passada, estampando sua marca nas costas da camisa e no calção dos atletas, e neste ano ampliou o vínculo com o clube estampando sua marca no espaço mais nobre do uniforme.

Mercado da bola: confira as movimentações do Coxa para 2020

A MarjoSports é uma empresa de entretenimento esportivo, palpites e apostas online. Segundo a diretoria do Coritiba, a alta média de público na Série B, a melhor da disputa, e o atual quadro com 23 mil sócios atraíram maior investimento da parceira comercial.

“As duas instituições são fortalecidas com esse contrato, sendo um importantíssimo reforço extracampo”, celebra o diretor de marketing do Coritiba, Rafael Saling. Os valores do acordo não foram divulgados.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba vai transmitir os jogos do Campeonato Paranaense em seus canais oficiais

+ Lateral-direito chega ao Coritiba para brigar por vaga com joia da base

+ Coxa encaminha acerto com o atacante Sassá, do Cruzeiro