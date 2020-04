O Coritiba tem dois jogadores experientes com contrato se encerrando nos próximos meses. O zagueiro Rafael Lima, 34 anos, e o meio-campo Giovanni Augusto, 30, estão com o futuro indefinido no Alto da Glória.

A tendência é que os dois renovem seus vínculos com o clube até o final do ano. Contratado em 2018, Rafael Lima disputou 34 jogos com a camisa alviverde e marcou três gols.

Já Giovanni Augusto chegou com um contrato de risco no Verdão. Entretanto, a expectativa é que o atleta renove com o clube, já que teve pouco tempo para mostrar seu futebol. Foram apenas quatro jogos antes da paralisação por conta do coronavírus.

Em entrevista ao site De olho no Jogo, o presidente do Coritiba, Samir Namur, destacou que o clube segue negociando com a dupla. “O departamento de futebol e a comissão técnica estão analisando. Temos um tempo ainda pra decidir”, disse o dirigente.

Na mira

O presidente também ressaltou a negociação com o atacante colombiano Orlando Berrío, que pertence ao Flamengo.

“O Berrío esteve no radar. Tentamos mais de uma vez. Ele continua no nosso radar, mas é um pouco complicado, pois envolve o atleta e seu agente. O jogador não gostaria de sair emprestado do Flamengo. Com isso, há dificuldades para rescindir com eles.”, destacou Namur.

O atacante é sonho antigo do Coxa. Em dezembro do ano passado, o presidente havia revelado que estava atrás do atleta, mas as negociações não avançaram.

