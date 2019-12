2019 acabou e o Coritiba fechou a temporada em festa, com a conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. Apesar dos altos e baixos, o ano terminou em alta para o clube, que tem motivos para comemorar e lembrar deste período.

continua depois da publicidade

Momentos marcantes, como a volta do meia-atacante Rafinha, um dos ídolos recentes da história do clube, e o retrospecto no Couto Pereira, ficarão marcados na memória dos torcedores.

O estádio se transformou novamente em uma arma para o Coritiba na Série B. Em 19 jogos foram 12 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas, totalizando 70,18% de aproveitamento, o segundo melhor do torneio, atrás apenas do campeão Bragantino (78,95%).

Aliado ao bom público, que teve média de 22.419 pessoas por partida, o Alto da Glória recuperou os bons tempos do time, que foi empurrado para os resultados.

Rafinha voltou ao Coritiba em maio deste ano. Foto: Jonathan Campos/Arquivo

Já o retorno de Rafinha foi um algo mais para a torcida, que desde 2012, quando Alex anunciou sua volta, não via alguém tão importante pedir para vestir a camisa coxa-branca outra vez.

Para esquecer

Por outro lado, apesar do final feliz, 2019 não foi o tempo todo positivo. Desde o começo da temporada o Alviverde não apresentou um futebol produtivo, mesmo tendo três técnicos no comando (Argel Fucks, Umberto Louzer e Jorginho), e não rendeu o que se esperava, virou um time de resultados.

Argel comandou o Coxa no começo do ano e foi mandado embora após a eliminação para a URT na Copa do Brasil. Foto: Albari Rosa/Arquivo

O reflexo disso foi uma oscilação ao longo de toda a segunda divisão, que veio desde o Campeonato Paranaense. Embora tenha chegado às finais dos dois turnos no Estadual, o Coxa bateu na trave, sendo eliminado nos pênaltis pelos finalistas Toledo e Athletico.

Aliás, o que o torcedor do Coritiba não quer lembrar de 2019 são os clássicos. Contra Furacão e Paraná foram, no total, cinco jogos, com duas vitórias (no Paranaense), um empate e duas derrotas, totalizando 46,6% de aproveitamento. Na Série B, o Coxa não venceu nenhum duelo paranaense, ainda somando três empates (dois contra o Operário e um com o Londrina) e uma derrota, para o Tubarão.