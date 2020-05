Jorginho teve uma passagem rápida pelo Coritiba no ano passado. Porém, ela foi fundamental para que o Coxa conquistasse o acesso à elite do futebol brasileiro.

O técnico desembarcou no Alto da Glória no final de setembro, quando o time estava na oitava colocação da Série B, a dois pontos do G4. Até o fim da competição, o treinador acumulou nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

E foi justamente esse tropeço que foi considerado por Jorginho como o “mais importante da campanha”. No dia 5 de outubro, o Coritiba foi derrotado pelo rival Paraná por 2×0, na Vila Capanema. Logo depois da partida, alguns jogadores foram flagrados por torcedores em um festival sertanejo na capital paranaense. Aquilo foi o estopim para uma revolução dentro do Coxa.

“Apesar de termos perdido esse jogo, ele foi uma partida chave. Marcou porque foi uma virada de comprometimento do grupo em relação ao acesso. Aquela festa depois do jogo trouxe uma grande reflexão. No dia seguinte, conversamos sobre isso. Quem foi no festival pediu desculpas em frente a todo o grupo. Tínhamos que sentir a dor da derrota. Naquele momento, houve uma virada no comportamento”, relembrou o treinador em entrevista à Rádio Transamérica.

Com o objetivo alcançado no final da temporada, Jorginho não chegou a um acordo com a diretoria do Coritiba e acabou se despedindo do clube. Atualmente, o técnico está sem clube.

