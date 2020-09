O Coritiba e o Internacional chegaram a um acordo nesta sexta-feira e o meia Martín Sarrafiore chegará ao Coxa por empréstimo até o final do Brasileirão. O atleta desembarca em Curitiba na próxima segunda-feira.

publicidade

De acordo com o jornal Zero Hora, o empréstimo não teve custos ao Verdão, que arcará com os salários do argentino – cerca de R$ 80 mil. Com a negociação, o Inter estendeu o contrato do gringo até 2022.

>> Podcast De Letra relembra grandes pernas de pau do futebol paranaense

Com 23 anos, Sarrafiore não tem tido espaço no Colorado. Na atual temporada, o argentino fez apenas oito partidas. O meia-atacante é o terceiro jogador contratado pelo Coritiba na gestão de Paulo Pelaipe à frente do departamento de futebol alviverde. Anteriormente, os volantes Hugo Moura e Ramón Martínez já haviam sido confirmados.

+ Mais do Coxa:

+ Quem é melhor? Comparamos os jogadores de Athletico e Coritiba

+ Athletico e Coritiba se reencontram pelo Brasileirão. O que mudou?

+ Lista: 8 motivos pra acreditar no Atletiba deste final de semana

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?