O Coritiba fechou com o goleiro César, do Londrina, por empréstimo até o final desta temporada. O arqueiro, de 24 anos, chega para brigar pela posição com o experiente Wilson, que retornou do Atlético-MG. Já Alex Muralha, que pertence ao Flamengo, ainda não acertou a sua renovação de contrato com o Verdão.

César foi o goleiro titular do Tubarão em 17 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o LEC acabou sendo rebaixado para a Terceirona. Revelado pelo próprio Londrina, o arqueiro se destacou em 2017 na conquista da Primeira Liga ao pegar penalidades na semifinal e na decisão da competição.

No ano seguinte, ele acabou sendo emprestado ao Estoril Praia, de Portugal. César é o segundo reforço do Coritiba para a temporada de 2020. Até o momento, apenas o zagueiro Rodolfo, ex-Paraná Clube, chegou ao Alto da Glória.

