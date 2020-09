O Coritiba está finalizando a construção de uma galeria no Couto Pereira para homenagear os sócios do clube. A “Galeria que Nunca Abandona” tem previsão para ficar pronta até o final de outubro. O muro será localizado no estacionamento ao lado da churrascaria.

A galeria vai destacar os nomes dos sócios com três categorias de placas diferentes, conforme tempo e setor do estádio de associação. As modalidades são placas Ouro, Prata e Verde.

Placa Ouro: Todos os sócios ou proprietários de cadeira do Setor Social; ou sócios dos demais setores desde que contribuam ininterruptamente com o quadro associativo por 10 (dez) anos ou mais (adesão até 31 de dezembro de 2010).

Placa Prata: Todos os sócios Cadeira Mauá; com adesão automática ou sócios dos demais setores desde que contribuam ininterruptamente com o quadro associativo por 5 (cinco) anos ou mais (adesão até 31 de dezembro de 2014).

Placa Verde: Todos os sócios Arquibancada (Amâncio Moro ou Curva Mauá), sócio Coritiba e sócio Special.

O clube também venderá réplicas das placas que serão vendidas por R$ 50. Mais informações estão disponíveis no site oficial do Coritiba.

