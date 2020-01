Com poucas novidades, o Coritiba se reapresentou na tarde desta sexta-feira (3), no CT da Graciosa. O elenco tem 24 atletas com contrato. Novo técnico, Eduardo Barroca se apresentou com o restante da comissão técnica no dia anterior.

O Coritiba estreia no Estadual contra o FC Cascavel, no dia 19, às 16h, no Couto Pereira.

Os atletas retomam as atividades com avaliações físicas e fisiológicas para, posteriormente, iniciarem os trabalhos com bola. O grupo ficará hospedado no Hotel Bourbon, no centro de Curitiba.

A diretoria alviverde definiu duas contratações até o momento: o zagueiro Rodolfo (Paraná) e o lateral-direito Lucas Ramon (Bragantino). O volante Lucas Cândido, do Atlético-MG, não vem mais.

O Coxa ainda acertou as renovações dos zagueiros Sabino e Nathan Ribeiro e do meia Giovanni. O goleiro Alex Muralha, o lateral-esquerdo William Matheus, o volante Matheus Sales e o atacante Wanderley estão com permanências bem encaminhadas. O atacante Robson, por sua vez, ainda negocia.

Mais cinco atletas retornaram de empréstimo. O goleiro Wilson (Atlético-MG), o lateral-esquerdo Kazu (Grêmio), o volante Matheus Galdezani (Internacional), o meia Ruy (Vitória) e o atacante Guilherme Parede (Internacional). Ruy, contudo, é o único que não deve ser aproveitado.

Alguns jogadores com vínculo também devem tomar outros rumos durante o Paranaense. O zagueiro Rafael Lima, os volantes Vitor Carvalho e Julio Rusch, além dos atacantes Nathan, Wellissol e Iago Dias, estão disponíveis para empréstimo. Os zagueiros Thalisson Kelven e Romércio foram emprestados para CRB e Guarani, respectivamente, e o goleiro Rafael Martins para o Brasil de Pelotas.

Jogadores com contrato com o Coritiba

Goleiros: Wilson.

Zagueiros: Geovane, Nathan Ribeiro, Rafael Lima e Rodolfo

Laterais: Yan Couto, Lucas Ramon e Kazu

Meio-campistas: Matheus Galdezani, Julio Rusch, Vitor Carvalho, Giovanni, Luiz Henrique, Matheus Bueno, Rafinha, Ruy e Thiago Lopes

Atacantes: Guilherme Parede, Iago Dias, Nathan, Igor Jesus, Igor Paixão e Wellissol.

