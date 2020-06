Sem abrir o jogo, mas dando um certo ‘spoiler’, o Coritiba divulgou, nesta terça-feira (9), detalhes da nova camisa 1 do clube, que será usada na sequência da temporada. Em uma ação voltada apenas para sócios, o Coxa enviou por e-mail foto que mostra o número nas costas e parte da manga e da faixa verde na parte da frente.

Na postagem, o Alviverde fala que “vem aí a camisa para declarar o seu amor. Por Curitiba e pelo Coritiba”. As mudanças são mais vísiveis na gola, no formato do número e nos detalhes da faixa verde, que faz alusão ao calçadão da XV.

Os sócios terão preferência na pré-venda, que vai até sexta-feira (12). Além de poderem adquirir primeiro, com um prazo de entrega de até 45 dias, também terão desconto de 20% no valor, que cai de R$ 229, para R$ 183,20.

Coxa mostrou pequenos detalhes da camisa 1. Foto: Divulgação/Coritiba

As compras podem ser feitas via whatsapp das lojas oficiais do Coritiba, da Loja Couto: (41) 98522-9154 e do Shopping Palladium: (41) 99591-4624.

