O Coritiba recebe o Cianorte, nesta quarta-feira (29), às 20h, no Estádio Couto Pereira, na partida de volta da semifinal do Paranaense 2020. O Coxa levou a melhor no confronto de ida, no Albino Turbay, ao vencer por 3×2. Com o resultado, o Verdão garante uma vaga na final com um empate.

Para a partida, o Coritiba possui cinco desfalques certos: o zagueiro Rhodolfo, o volante Nathan Silva, o meia Thiago Lopes, os atacantes Robson e Igor Jesus terão que cumprir suspensão.

“A gente quer sempre poder contar com todos os jogadores para que essa disputa fique sempre viva entre eles. Infelizmente, não vamos poder contar com alguns deles, mas como sempre falo, treino todo mundo igual e trabalho no sistema de oportunizar todos os jogadores”, disse o técnico Eduardo Barroca.

O vencedor do duelo eliminatório irá encarar quem passar entre FC Cascavel e Athletico, que jogam no Estádio Olímpico. No primeiro jogo, o Furacão conseguiu uma grande vantagem ao superar o time do interior por 5×1, na Arena da Baixada.

Transmissão

O jogo será transmitido de maneira exclusiva pela DAZN. A Tribuna acompanha o duelo em tempo real.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Semifinais – Jogo de volta

29/07/2020

CORITIBA X CIANORTE

Coritiba: Alex Muralha; Patrick, Sabino, Rodolfo Filemon e William Matheus; Matheus Galdezani, Renê Júnior (Matheus Bueno) e Gabriel; Rafinha, Wellissol e Sassá (Wanderley). Técnico: Eduardo Barroca.

Cianorte: Bruno Pianissolla; Weriton, Eduardo Doma, Maurício e Prego; Gercimar, Morelli (Everton Bala) e Zé Vitor; França, Lucão e Buba. Técnico: João Burse

Local: Couto Pereira, em Curitiba

Horário: 20h

Árbitro: Adriano Milczvski

Assistentes: João Fabio Machado e Weber Felipe Silva