Em dia de estreia na temporada, o Coritiba venceu o FC Cascavel por 2×1 na noite deste domingo (19), no Couto Pereira, pela primeira rodada do Estadual. O também estreante técnico Eduardo Barroca gostou da atitude dos jogadores e acredita na evolução na sequência na competição.



O Coxa saiu atrás do placar logo no começo, em chute desviado de Paulo Baya. A Serpente ainda teve mais três boas chances de marcar, enquanto o time alviverde chegou apenas com Igor Jesus. No segundo tempo, contudo, Guilherme Parede e Robson viraram o placar, com o gol da vitória saindo nos acréscimos.



“Foi um jogo interessante para uma estreia. O adversário veio com uma proposta de jogar no contra-ataque e a gente teve um pouco de dificuldades de furar as linhas deles. Tivemos muito a bola sem conseguir entrar muito e, no segundo tempo, conseguimos ser mais vertical. As substituições entraram bem. Tirar lições com vitória é muito importante”, afirmou em entrevista coletiva.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!



Após um primeiro tempo ruim, a equipe coxa-branca mudou a postura na etapa final e criou oito oportunidades. O time conseguiu ter uma posse de bola mais efetiva, parou de dar espaços ao adversário e a luta até o final foi coroada com um gol no fim.



“Os jogadores tentaram fazer tudo que combinamos. Controlamos muito o jogo com a bola e quero isso na temporada. Pressionamos para retomar a bola também”, completou.



Barroca aposta que o time ainda vai crescer durante o Estadual e a Copa do Brasil para mostrar um futebol vistoso. O comandante admitiu, inclusive, o que ele identificou que precisa ser melhorado.



“A gente teve dificuldades coletivas para achar soluções e isso é responsabilidade minha. Faltou controlar em progressão, ter conexão de passes, entrosar mais. Naturalmente vamos crescer conforme jogamos. Saio satisfeito pela atitude dos jogadores”, finalizou.

Em relação aos goleiros, o comandante alviverde indicou que dará oportunidade a todos nesse início de ano. Alex Muralha foi o titular na estreia, mas vai para o banco de reservas contra o Rio Branco, na quinta-feira.

“Vou fazer um rodízio. No próximo jogo vai começar jogando o Wilson”, pontuou. O treinador ainda conta com César, contratado junto ao Londrina, como terceira opção.