No primeiro jogo após a demissão de Jorginho, o Coritiba voltou a vencer no Brasileirão. Com gol de Matheus Galdezani logo no início do primeiro tempo, o Coxa bateu o Atlético-GO por 1 a 0 no Couto Pereira, na noite deste sábado (31), pela 19ª rodada do Brasileirão.

O Coritiba contratou o treinador Rodrigo Santana, mas quem comandou o time foi o auxiliar-técnico Pachequinho, também anunciado nesta semana.

O Coxa deixa a zona do rebaixamento, mas pode ser ultrapassado por Bragantino, Vasco e Athletico no complemento da rodada. Ao final do primeiro turno, o Alviverde soma apenas 19 pontos, com cinco vitórias, quatro empates e 10 derrotas.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Internacional, domingo (08), às 16h, no Beira-Rio.

Não foi uma partida agradável de assistir. O Coxa usou a estratégia de deixar o Atlético-GO com a bola e o gol logo no início ajudou os donos da casa. O Dragão, apesar de dominar as ações, quase não assustou a meta de Wilson, com a exceção de uma cabeçada no primeiro tempo.

No Coxa, Galdezani foi quem comandou as ações ofensivas. Além do gol, que saiu após assistência de Giovanni Augusto, o volante acertou um chute forte no travessão antes do intervalo. A atuação lembrou a melhor fase de Galdezani, quando chegou ao Coritiba no início de 2017, justamente sob o comando de Pachequinho.

Na reta final, o Atlético-GO até aumentou a pressão de forma desorganizada e quase empatou aos 49 minutos do segundo tempo. O atacante Wellington Rato acertou um chute forte no travessão, mas o Coxa contou com a sorte para sair com o triunfo.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

19ª rodada

31/10/2020

CORITIBA 1 x 0 ATLÉTICO-GO

Coritiba

Wilson; Matheus Sales, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani (Natanael) e Giovanni Augusto (Sarrafiore); Neílton (Matheus Bueno), Ricardo Oliveira (Rodrigo Muniz) e Cerutti (Nathan). Técnico: Pachequinho

Atlético-GO

Jean; Dudu, João Victor, Éder (Gilvan) e Natanael; Willian Maranhão (Júnior Brandão), Marlon Freitas e Chico (Matheuzinho); Matheus Vargas (Janderson), Zé Roberto e Gustavo Ferrareis (Wellington Rato). Técnico: Eduardo Souza

Local: Couto Pereira

Gol: Matheus Galdezani, aos 7’/1º.

Cartões amarelos: Nathan Silva e Galdezani (CFC); Éder, Willian Maranhão, Zé Roberto e Matheus Vargas (ACG).

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Andre da Silva Bitencourt (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

+ Mais do Coxa:

+ Melhor que Mano e Roger e discípulo de Carille. Conheça Rodrigo Santana, técnico do Coritiba

+ Chapa de Vialle é a primeira a registrar candidatura no Coritiba

+ Ex-Coritiba, Pedro Ken é internado após testar positivo pra Covid-19

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?