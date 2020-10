O Coritiba pretende realizar amistosos para amenizar a falta de ritmo de jogo de alguns jogadores, como os atacantes Ricardo Oliveira e Ezequiel Cerutti e o meia Matheus Oliveira. Pelo menos é o que admitiu o técnico Jorginho após a derrota para o Santos, nesse sábado (17), no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Brasileirão.

“Alguns jogadores ainda não estão na sua melhor forma física. É claro e evidente que o Ricardo [Oliveira] não tem condições de jogar um jogo inteiro. Quanto mais ele jogar melhor”, disse o treinador, que lançou o veterano de 40 anos nos minutos finais da partida contra o Peixe.

O centroavante, que não atuava desde março pelo Atlético-MG, foi titular contra o Fortaleza, na 15ª rodada, e permaneceu em campo por 57 minutos.

O Coxa só volta a atuar no próximo sábado (24), contra o Ceará, fora de casa. O duelo seguinte é apenas no domingo (1), no Couto Pereira, diante do Atlético-GO.

“Gostaríamos muito de fazer um amistoso, mas tem um problema porque as equipes precisam ter teste de Covid”, frisou o comandante, citando que as equipes sub-23 e sub-20 também já tem calendário definido, o que dificulta a situação.

“Então, quer dizer, a gente se depara com momentos difíceis. O ideal mesmo era ter um jogo-treino já na segunda-feira e colocar Cerutti, Ricardo, alguns jogadores que precisam de um ritmo de jogo para que possa msuportar pelo menos um tempo”, destacou Jorginho.

O argentino Cerruti, por exemplo, não faz uma partida oficial desde 20 de outubro de 2019, quando atuou 57 minutos pelo San Lorenzo contra o Huracán.

Já o meia Matheus Oliveira, que entrou aos 37 minutos do segundo tempo da partida contra o Palmeiras, não atuava desde 19 de maio de 2019, quando defendia o Vitória de Guimarães, de Portugal.

