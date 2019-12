O atacante Rodrigão, ex-Coritiba, é o novo reforço do Ceará para a temporada de 2020. Com 26 anos, o jogador foi emprestado pelo Santos ao Vozão. Revelado pelo Democrata-MG, o atleta já havia passado também por Boa Esporte, Campinense, Bahia e Avaí.

Rodrigão foi um dos destaques do Coxa nesse ano. Em 42 jogos com a camisa alviverde, o atacante marcou 21 gols, sendo o artilheiro do Verdão em 2019.

No entanto, o jogador se despediu do Coritiba pela porta dos fundos. Já na reta final da Série B, após não aceitar ser banco de reservas, Rodrigão se desentendeu com a comissão técnica, liderada por Jorginho, e foi dispensado pelo clube.