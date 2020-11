Depois de 21 jogos no Brasileirão, o Coritiba soma apenas 20 pontos, marca inferior ao mesmo período nas três últimas participações na Série A, inclusive de quando foi rebaixado, em 2017.

Porém, o retrospecto também dá esperança aos torcedores: a realidade de 2014 foi diferente e o time conseguiu se livrar do descenso mesmo com números exatamente iguais aos atuais.

Brigando desde o início do Brasileiro deste ano para fugir das últimas colocações, o Coxa frequentou a zona de rebaixamento praticamente em todas as rodadas, ficando de fora ao final de apenas três delas: 6ª, 7ª e 20ª. O aproveitamento do Alviverde até aqui é de 31,7%.

Amargando 11 derrotas na competição, o Coritiba contabiliza cinco empates e cinco vitórias atualmente. Em 2017, quando caiu para a Série B ao final da disputa, o Coxa contabilizava, após 21 jogos, 26 pontos e estava fora da área de degola. Entretanto, ao final da temporada não escapou do descenso.

Em 2016 e 2015, o Alviverde também tinha somado mais pontos ao final da 21ª rodada: 25 e 22, respectivamente. Apesar de também flertar com as últimas posições naqueles anos, conseguiu escapar do rebaixamento.

Já em 2014, a equipe também foi bem sucedida em escapar da degola, mesmo com números parecidos com os atuais.

Confira a situação do Coritiba após a 21ª rodada nas últimas participações na Série A:

2020: 20 pontos, 17º colocado (31,7% de aproveitamento)

2017: 26 pontos, 14º colocado (41% de aproveitamento)

2016: 25 pontos, 14º colocado (39% de aproveitamento)

2015: 22 pontos, 18º colocado (34% de aproveitamento)

2014: 20 pontos, 18º colocado (31% de aproveitamento)

