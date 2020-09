O Coritiba garantiu um ponto no empate sem gols com o Botafogo, na noite desta quarta-feira (2), pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo foi no estádio Nilton Santos e, apesar do equilíbrio técnico no duelo, os donos da casa pressionaram durante toda a segunda etapa.

publicidade

Agora, o Coxa soma sete pontos na tabela e ocupa provisoriamente a 14ª colocação, mas pode ser ultrapassado no complemento da rodada.

O próximo compromisso do Alviverde será no domingo (6), diante do Atlético-MG, no Couto Pereira.

+ Confira como foi o jogo no Tempo Real da Tribuna!

No primeiro tempo, os dois times saíram para o jogo e tiveram boas oportunidades. Os donos da casa chegaram a balançar as redes com Luis Henrique, aos sete minutos, mas o árbitro invalidou a jogada, assinalando um impedimento do autor do gol. Felipe Fernandes de Lima aguardou por quase três minutos a definição do VAR e confirmou a anulação.

publicidade

O Coxa teve boa chance aos 36, em chute forte de Robson de fora da área. Gatito teve que cair para o lado esquerdo para tirar com a ponta dos dedos.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

A segunda etapa começou com blitz do Botafogo, que dominou a retomada do duelo e finalizou no gol três vezes nos seis minutos iniciais.

O Coritiba precisou trabalhar para se defender e garantir o empate fora de casa. O bombardeio foi frequente, mas o Alviverde chegou com perigo aos 18, com Robson, que arriscou de fora da área e exigiu mais uma vez boa defesa de Gatito Fernández.

Ficha técnica

Brasileirão 2020

7ª rodada

Botafogo 0x0 Coritiba

Botafogo: Gatito Fernandez; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Guilherme Santos; Rafael Forster (Luiz Otávio), Honda e Bruno Nazário; Luis Henrique (Matheus Babi), Kalou (Davi Araújo) e Pedro Raúl. Técnico: Paulo Autuori.

Coritiba: Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani (Igor Jesus) e Matheus Bueno; Neilton (Yan Sasse) (Hugo Moura), Robson (Giovanni Augusto) e Sassá (Welissol). Técnico: Jorginho.

Local: Nilton Santos (Rio de Janeiro-RJ)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Costa Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Cartões amarelos: Rafael Forster (BOT); Welissol (COR)

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?