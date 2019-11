O Botafogo-SP vai com tudo pra cima do Coritiba, pois sabe que vencer é a chance que tem para seguir na briga pelo acesso. Na noite desta sexta-feira (1º), os times se enfrentam em Ribeirão Preto, a partir das 19h15, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Coxa é o quarto na classificação, com 49 pontos, o Pantera é o oitavo com 44, mas com totais condições matemáticas de brigar por uma vaga na área de classificação nos sete jogos que restam na Segundona.

Para seguir vivo na briga, o Pantera precisa buscar mais regularidade na competição. O time, que chegou a figurar por 12 rodadas no G4 neste ano, caiu de rendimento e despencou de posições. Nos últimos cinco jogos, a equipe somou dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória.

Sabendo que há mais times no ‘bolo’ que ainda acredita no acesso, o Botafogo-SP vai tentar fazer seu dever de casa diante do Coxa. Desde o quinto na classificação, o América-MG, com 48, até o Operário, em nono com 44, são cinco equipes brigando para ocupar as vagas de Atlético-GO, em terceiro e Coritiba, em quarto. Ou seja, sete clubes brigam por duas vagas, uma vez que acredita-se que Bragantino e Sport já estejam garantidos na Série A de 2020.

O volante Willian Oliveira destacou as finais que o time do interior paulista terá pela frente daqui por diante. “Deve ter mais cinco ou seis times brigando pelo acesso. Por isso estamos encarando esses sete jogos como um torneio de tiro curto, sete finais, sete mata-matas para a gente. Nosso objetivo é o acesso, então temos que encarar todo jogo como uma final. Sendo em casa ou fora de casa, temos que buscar o resultado”, finalizou.