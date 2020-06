Nesta quinta-feira (4) o Coritiba divulgou uma entrevista coletiva diferente do técnico Eduardo Barroca. Diante da necessidade do distanciamento social por causa da pandemia do coronavírus, os jornalistas encaminharam por vídeo as perguntas, que foram respondidas pelo treinador (veja na íntegra no final da matéria).

Questionado pela Gazeta do Povo e a Tribuna do Paraná sobre como será o retorno, ainda sem data definida, do Alviverde aos jogos, mas sem torcida, Barroca admitiu que a equipe sentirá muito falta dos seus torcedores e que o papel do treinador será ainda mais importante

“Estamos vendo o retorno de algumas competições na Europa, a dinâmica do evento, da partida, é diferente sem a presença do torcedor. Já temos dados que as equipes visitantes tem conseguido resultado melhores sem público. Neste cenário a participação do treinador acaba tendo uma ação mais direta no jogo. Já que é um fator limitante a comunicação com os atletas quando o estadio esta cheio”, lembra Barroca.

“Mas o principal é que vamos sentir muita falta do nosso torcedor, que tem sempre apoiado, jogado junto, participado. Os jogadores se sentem muito bem jogando ao lado do torcedor. Vamos ter que criar alternativas para nos conectar com o torcedor”, acrescentou o técnico coxa-branca.

O treinador ainda comentou sobre outros assuntos na coletiva, como os trabalhos específicos do elenco durante a pandemia e as renovações de contrato. Já quando foi questionado sobre a contratação de reforços do elenco, Barroca afirmou que o clube está aguardando uma melhor definição da situação e do calendário para fazer contratações pontuais.

“Estamos monitorando o mercado desde a minha chegada, adotando um filtro bastante criterioso para que a gente só traga atletas que agreguem algum valor. Mas diante do cenário que vivemos de indefinição, vamos esperar um pouquinho pra frente para tocar nesse assunto”, disse o técnico coxa-branca.

