O técnico Eduardo Barroca, do Coritiba, após a goleada no Atletiba deste domingo (15), pediu a paralisação do Campeonato Paranaense, devido à pandemia por coronavírus, que fez com que o confronto de hoje tivesse portões fechados.



“Eu acho que deveria paralisar, o lado desportivo nunca pode estar à frente do lado humano. Estamos vivendo uma situação séria. As pessoas que trabalham têm receio. Está me preocupando bastante. Tenho filhos pequenos, pais mais velhos. Espero que se resolva o mais rápido possível.

A CBF já emitiu uma nota determinando a paralisação de todas as competições nacionais a partir de segunda-feira (16), mas, os estaduais, aguardam as decisões das federações de cada estado.

O treinador espera que isso não influencie no crescimento da equipe. “Não sei como vai acontecer, se vai ter prazo ou não. Não vivi essa experiência na minha vida. Vamos sentar, conversar e pensar para fazer boas escolhas. Não podemos perder o foco, estamos em um momento de crescimento, e seria muito ruim perder isso”, concluiu Barroca.

