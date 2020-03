O técnico do Coritiba, Eduardo Barroca, acredita que uma vitória em cima do rival Athletico, no clássico de domingo (15), às 16h, no Couto Pereira, será fundamental para legitimar a evolução do time na temporada e, também, para projetar o desempenho do clube na Série A.

O Atletiba vale pela última rodada da primeira fase do Paranaense. Caso vença, o Alviverde termina em primeiro lugar na etapa. Com 21 pontos e na segunda colocação, justamente atrás do rival Athletico, que tem 22, o Coxa quer vencer para seguir no Estadual em situação favorável.

TABELA: Confira a classificação do Paranaense

“Terminar essa fase em primeiro dá a confiança da caminhada que a gente traçou até aqui, tendo a mudança de chave muito drástica do que a gente vinha jogando até agora. Além de projetar, é um jogo importante pra gente mensurar”, explicou Barroca em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), no Couto Pereira.

Eduardo Barroca chegou ao Coritiba no início de 2020 com o objetivo de fazer com que a equipe mudasse seu estilo de jogo. Apesar de conquistar o acesso em 2019, a equipe foi criticada por não se impor em campo, apostando em defesa forte e contra-ataques.



O então técnico Jorginho, que terminou a temporada a frente do Coxa, preferia um jogo mais reativo. Por isso, o clássico servirá de termômetro para como está caminhando a equipe que se prepara para disputar o Brasileirão na elite, após dois anos na Segundona.

“É importante jogar bem e saber que a gente está caminhando para um objetivo maior que é a Série A. Tenho consciência da nossa caminhada, e sabemos que é um jogo para buscar a liderança momentânea, mas que vamos precisar continuar fazendo bons jogos na fase eliminatória”, finalizou.

Confira a declaração de Barroca sobre a partida

Coronavírus

O clássico Atletiba será disputado com portões fechados, por causa da pandemia. O técnico-coxa-branca comentou o cenário.

“Estou ciente de tudo o que está acontecendo, dessa possibilidade [portões fechados]. Evidente que isso é ruim para o lado desportivo, porque a essência é a presença do torcedor, mas por tudo que vem acontecendo, vou respeitar e acatar. Espero que o melhor seja decidido, estamos falando de pessoas morrendo”, declarou Barroca.

